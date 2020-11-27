عمرو السولية يسجل الهدف الأول للأهلى فى الدقيقة الخامسة

سجل عمرو السوليه الهدف الأول للأهلى بشباك الزمالك فى الدقيقة الخامسة من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولى، في نهائي دورى أبطال أفريقيا. وضم التشكيل الرسمي للأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشه ومروان محسن. ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ. فيما ضم تكشل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي : محمد أبو جبل، خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – اسلام جابر، خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى، خط الهجوم : أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو – مصطفي محمد.

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