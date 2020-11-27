نتيجة المباراة الآن.. الأهلي يتقدم على الزمالك في الدقائق الأولى

نتيجة المباراة الآن، استطاع النادي الأهلي أن يتقدم على نادي الزمالك في الدقائق الأولى من عمر المباراة، لتتحول نتيجة مباراة الأهلي والزمالك إلى 1 مقابل 0 للأهلي.أحرز اللاعب عمرو السولية الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة السادسة عن طريق رأسية من كرة ركنية بقدم علي معلول.
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