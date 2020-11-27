المصرية للاتصالات We تشجع الأهلي.. وتتابع نتيجة مباراة القمة الآن

أعلنت المصرية للاتصالات We عن تشجيعها الفريق الأحمر الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما يتوقع عملاء المصرية للاتصالات نتيجة مباراة القمة التى تقام الآن بين الأهلي والزمالك. المصرية للاتصالات We تشجع الأهلي

ونشرت المصرية للاتصالات We عبر صفحتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، "بوستر" تشجيعي للنادي الأهلي، باستطلاع رأي عن نتيجة مباراة الأهلي والزمالك، قائلة "توقعاتكم ايه لنتيجة المباراة ؟".

ويجدر الإشارة إلى أن الأهلى أحزر هدفه الأول في الدقائق الأولى من المباراة من خلال اللاعب عمرو سوليه فيما أحرز نادي الزمالك هدفه الأول من خلال اللاعب شيكابالا، وبذلك إلى الآن تعادل الفريقين.



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