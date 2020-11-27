رئاسة بولندا تودع السفير المصرى فى وارسو بمناسبة انتهاء فترة عمله

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أشار المسؤول البولندى إلى أن هذا التكريم يأتى تقديرا للجهود التى بذلها القاويش خلال فترة توليه مهام منصبه ببولندا، منوها إلى ما شهدته العلاقات الثنائية من زخم وتطور ملموس على جميع الأصعدة وفى العديد من المجالات.

ومن جانبه، وجه السفير القاويش، الشكر على التعاون الدائم الذى تلقاه من رئيس جمهورية بولندا، وكذلك المساندة التى منحتها جميع الوزارات والجهات الحكومية البولندية، مما ساهم فى دفع العلاقات بين مصر وبولندا فى مختلف المجالات إلى مستويات أرحب، بشكل حقق المصالح العليا للبلدين على مدار السنوات الماضية.