- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أشار المسؤول البولندى إلى أن هذا التكريم يأتى تقديرا للجهود التى بذلها القاويش خلال فترة توليه مهام منصبه ببولندا، منوها إلى ما شهدته العلاقات الثنائية من زخم وتطور ملموس على جميع الأصعدة وفى العديد من المجالات.
ومن جانبه، وجه السفير القاويش، الشكر على التعاون الدائم الذى تلقاه من رئيس جمهورية بولندا، وكذلك المساندة التى منحتها جميع الوزارات والجهات الحكومية البولندية، مما ساهم فى دفع العلاقات بين مصر وبولندا فى مختلف المجالات إلى مستويات أرحب، بشكل حقق المصالح العليا للبلدين على مدار السنوات الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئاسة بولندا تودع السفير المصرى فى وارسو بمناسبة انتهاء فترة عمله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.