فيديو.. وزير الأوقاف: نموذج المواطنة المتكافئة بمصر يدرس فى العالم كله

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى افتتاح عدد من المساجد فى دمياط رسالة وطنية بامتياز للعالم تؤكد تسامح الأديان وتسامح الشخصية المصرية وسماحة الحضارة المصرية ونموذجا للمواطنة المتكافئة يدرس فى العالم كله.





وحذر جمعة، خلال لقائه مع القناة الأولى، اليوم الجمعة، الشباب من الوقوع فى أيدى الجماعات الإرهابية أو الدول الراعية للإرهاب التى تجند الشباب من خلال الهجرة غير الشرعية وتدفع به إلى قلب الجماعات الإرهابية والمتطرفة. يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، شاركوا اليوم فى افتتاح مساجد الصفا والنخيل والرحمة.

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