الإسكندرية تترقب نوة قاسم بعد انتهاء المكنسة

جدة - نرمين السيد - يترقب السكندريون، خلال الأيام المقبلة، قدوم نوة قاسم، التى تأتى فى بداية شهر ديسمبر، بعد انتهاء نوة المكنسة، حيث يشاع أنها سميت بهذا الاسم بسبب مصرع صياد يدعى "قاسم" خلال هذه النوة.





وتستعد الإسكندرية والسواحل الشمالية لاستقبال "نوة قاسم"، وهى من أخطر وأشد الظواهر الجوية على الإسكندرية، وذلك بعد انتهاء الجزء الأخير من "نوة المكنسة" أمس الخميس.

وتأتى "نوة قاسم" فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام وتهب على الإسكندرية فى صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة تسمى الرياح بالاتجاه الذى تأتى منه.

وتعتبر الإسكندرية الأكثر تعرضا للنوات وهبوت الرياح، لموقعها على البحر الأبيض المتوسط، وتعد النوات عبارة عن رياح قادمة من البحر إلى الأرض فى الغالب، وتأتى فى بعض الأحيان بالأمطار الشديدة وأخرى تأتى برياح ساخنة فى الصيف، تؤثر على الحياة اليومية، ويعرف مواعيدها الكثير من الخبراء المعنيين بحالة الطقس والبحر وكذلك الصيادون.

وقد أغرقت "نوة المكنسة" والتى أوشكت على نهايتها بنهاية نوفمبر الجارى، عددا من شوارع الإسكندرية، وتراكمت المياه فى بعض الشوارع الرئيسية وأغلب الشوارع الجانبية، يوم الأربعاء الماضى.

وشهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، أجواء شتوية مع قرب نوة قاسم، حيث استمتع المواطنون بالأجواء المميزة الشتوية، على الكورنيش.

وارتفع منسوب مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، على طريق الكورنيش، والذى تسبب فى صعوبة حركة السيارات وسط الأمطار الغزيرة.