ملخص الشوط الأول لنهائي القرن

بدأ النادي الاهلي المباراة باسلوب ممتاز في الاستحواذ على الكرة، واستطاع أن يضيع فرصة جاءت لحسن الشحات أمام أبو جبل أنقذها لركنية رفعها علي معلول على رأس عمرو السولية في الدقيقة السادسة معلنا الهدف الأول في نهائي القرن.

انتظر نادي الزمالك حتى الدقيقة ١٥ ليستطيع الدخول في أجواء المباراة، وبمهارة فردية من شيكابالا في الدقيقة ٣٠ استطاع المرور من الجهة اليسرى وتسديد كرة رائعة تسكن المقص الأيمن لمحمد الشناوي لينتهي الشوط الأول من مباراة نهائي القرن بنتيجة ١-١.

الزمالك يتعادل عن طريق الأباتشي شيكابالا في الدقيقة ٣٠ من عمر الشوط الأول والمباراة بعد مرور رائع من ناحية اليسار وتسديد الكرة في أعلى الزاوية اليمنى لمحمد الشناوي.

ويواجه الاهلي الزمالك في قمة ينتظرها جماهير الكرة في مصر وأفريقيا والوطن العربي على أحر من الجمر، حيث تعد قمة هي الأولى من نوعها، كون طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا مصريين.

وتذاع المباراة على قنوات "بي إن سبورت" المشفرة عبر قناتيها bein sports7 و bein sports1، بتعليق التونسي الشهير عصام الشوالي، ولكن ثمة قناة مفتوحة ستذيع المباراة.

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كما أعلنت هيئة التلفزيون المصري عن أن قناة "أون تايم سبورت" الأرضية ستذيع المباراة على الهواء مباشرةً بتعليق الكابتن مدحت شلبي.