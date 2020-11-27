البنك الأهلي المصري | كل ماتريد معرفته عن خدمة الأهلي نت .. "مش محتاج تروح الفرع"

ينشر تحيا مصر تفاصيل خدمة الأهلي نت وكيفية الاشتراك فيها للحصول على الخدمات التى توفرها لكافة عملاء البنك الأهلي المصري من مختلف المحافظات، فهما اليوم لايحتاجون بذل جهد أو وقت في الذهاب لأحد فروع البنك الأهلي المصري لتنفيذ خدماتهم طالما يمكن تنفيذها بسهولة من خلال الخدمة البنكية.

الاشتراك في خدمة الأهلي نت للأفراد

- التوجه إلي أقرب فرع من فروع البنك الأهلي المصري المنتشر في كل مكان في مصر لتحديث البيانات ومن ثم اتاحة امكانية الاشتراك في خدمة "الأهلي نت".

- يصرف في الفرع أو ممثل خدمة العملاء بإنهاء جميع إجراءات الاشتراك في الخدمة، وسوف تستلم خطاب من البنك يوجد به ترحيب ويوجد به كود المستخدم لتسجيل الدخول بعد ذلك.

- يرسل لك البنك كود مرور على هاتفك المحمول، عليك طلب جهاز رمز الأمان اتمام التحويل من حسابك الى اي حساب آخر سواء داخل البنك أو في خارجه.

- يمكنك الاتصال علي رقم 19623 وتوفر لك خدمة الأهلي فون الرد على جميع اسئلتك.

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الاشتراك في خدمة الأهلي نت من خارج مصر

يمكن الاشتراك في خدمة الأهلي نت من خارج مصر فور تحميل "نموذج الاشتراك في خدمة الأهلي نت للعملاء من خارج مصر"، تحميل نموذج تحديث البيانات في حال الرغبة في التعديل من الموقع الرسمي للبنك.

وبعد ذلك اختيار نوع الخدمة ثم التوقيع المصرفي وقبول الشروط والأحكام الخاصة للخدمة، مع وضع صورة سارية من بطاقة الرقم القومي أو من جواز السفر على البريد إلى الفرع يرسل لك كود المستخدم، مع الرقم السري سوف يرسل على هاتفك المحمول.

