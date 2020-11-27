محمد هنيدي على هدف شيكابالا: " بلاستيشن"

علق الفنان محمد هنيدي، على هدف اللاعب شيكابالا في مرمي حارس الأهلي محمد الشناوي، في المباراة المقامة حاليًا بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك في نهائي أبطال أفريقيا للمرة الأولي في تاريخ الكرة الأفريقية.

وكتب الفنان محمد هنيدي، عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعيي قائلًا:" هدف بلاستيشن"، تعليقًا على جمال وروعة هدف اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا في مرمي النادي الأهلي، ليتعادل الزمالك أمام الأهلي في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليًا باستاد القاهرة .

وانتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي لهدف لكل فريق، أحرز الهدف الأول للنادي الأهلي عمرو السولية في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، بينما صحح النتيجة اللاعب شيكابالا بهدف لنادي الزمالك.

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وتذاع المباراة على قنوات "بي إن سبورت" المشفرة عبر قناتيها bein sports7 و bein sports1، بتعليق التونسي الشهير عصام الشوالي، ولكن ثمة قناة مفتوحة ستذيع المباراة.

