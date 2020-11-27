نتيجة نهائي القرن ..الأهلي يسجل الثاني ويقترب من التتويج

الأهلي يسجل الهدف الثاني عن طريق محمد مجدي قفشة في الدقيقة ٨٦ من المباراة ويقتل المباراة بشكل كبير بعد قذيفة من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يسار أبوجبل.

وتصبح نتيجة النهائي الٱن ٢-١ لصالح الأهلي.

ويواجه الاهلي الزمالك في قمة ينتظرها جماهير الكرة في مصر وأفريقيا والوطن العربي على أحر من الجمر، حيث تعد قمة هي الأولى من نوعها، كون طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا مصريين.

وتذاع المباراة على قنوات "بي إن سبورت" المشفرة عبر قناتيها bein sports7 و bein sports1، بتعليق التونسي الشهير عصام الشوالي، ولكن ثمة قناة مفتوحة ستذيع المباراة.

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كما أعلنت هيئة التلفزيون المصري عن أن قناة "أون تايم سبورت" الأرضية ستذيع المباراة على الهواء مباشرةً بتعليق الكابتن مدحت شلبي.