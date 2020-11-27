نهائي القرن..الأهلي بطل أفريقيا للمرة التاسعة

حصل الأهلي أخيرًا على اميرته التاسعة بعدما عاندته لمدة ٧ سنين بعدما فاز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة ٢-١.
سجل الأهلي الأول في الدقيقة ١٦ عن طريق ركنية على رأس عمرو السولية تسكن شباك أبوجبل.
تعادل الزمالك لشيكابالا في الدقيقة ٣٠ بعد مهارة كبيرة وتسديدة رائعة على يمين الشناوي بأعلى الزاوية اليمنى.
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ويهدي أفشة البطولة للأهلي في الوقت القاتل بتسديدة في الدقيقة ٨٥ تسكن الشباك على يسار الحارس .
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