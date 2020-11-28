أديب معلقا على احتفالات الأهلاوية دون كمامات : عندهم مناعة الفانلة الحمراء

جدة - نرمين السيد - حصد فريق الأهلى بطولة إفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف، خلال المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

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