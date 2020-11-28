جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها ألف جنيه لكل لاعب شارك بالفعل فى الدور الأول من دورى الوزارات، لتصدر فريق الوزارة مجموعته بإجمالى 12 نقطة فى الدور الأول.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: مكافأة ألف جنيه لكل لاعب بفريق كرة القدم لتصدر دورى الوزارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.