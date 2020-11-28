عمرو أديب ساخرا من سقوط حارس الأهلى : هاتوله فطار وغدا

جدة - نرمين السيد - وهنأ أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، النادى الأهلى عقب فوزه على الزمالك فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة، وحصول الأحمر على بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وتأهل فريق الأهلى لكرة القدم رسميا إلى كأس العالم للأندية، بعد تتويجه بدورى أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف على حساب الزمالك، ليمثل القارة الإفريقية فى البطولة العالمية.