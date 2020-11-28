أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة تنخفض قليلاً والإجمالي يسجل 114832 حالة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة تقريرها اليومي منذ قليل بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 27 نوفمبر، وسط تخوفات من زيادة الأعداد في الموجة الثانية، ولذلك كانت هناك تشديدات حكومية من رئاسة الوزراء على عدم التهاون في تنفيذ الإجراءات الإحترازية، وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك منعاً لحدوث انتكاسات أخرى على غرار ما يحدث الآن بدول أوروبية عديدة.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 27 نوفمبر

وقد أشار مستشار الرئيس للصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى وجود سلالة جديدة من كورونا شرسة منتشرة في مصر، وأكد أنها وراء زيادة أعداد المصابين في الآونة الأخيرة، مضيفاً أن السلالة الجديدة تتميز بسرعة الإنتشار وطول فترة حضانتها، ولذا قررت الحكومة إحالة غير الملتزمين بالكمامة لـ محكمة أمن الدولة العليا.

ووفق تقرير الصحة اليوم عن آخر تطورات الفيروس في مصر، فقد أعلنت الوزارة عن تسجيل 122 حالة تعافي جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي حتى اليوم لـ 102390 حالة.

كما أن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم سجلت 357 حالة، لترتفع الإصابات حتى الآن إلى 114832 حالة، ووفق بيان الصحة فقد تم تسجيل 12 حالة وفاه جديدة اليوم بزيادة حالة واحدة عن الأمس، لتصل إجمالي الوفيات حتى اليوم إلى 6608 حالة.

وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في وقت سابق أعلنت أن المحافظات الأكثر إصابة بكورونا الآن هي القاهرة يليها الإسكندرية يليها الغربية ثم الأقصر، كما كانت محافظات المنوفية وسوهاج وأسوان متوسطة الإصابات، أما المحافظات الأقل إصابة فهي الإسماعيلية والسويس والمنيا وجنوب سيناء.