الليلة.. حمادة هلال يطرح أغنية آية في الجمال

يطلق النجم حمادة هلال، اليوم السبت، كليب أحدث أغنياته بعنوان "آية في الجمال"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من الإذاعات.
والأغنية من كلمات عليم، وألحان بينو، وتوزيع وميكس وماستر هادي مسرة، والكليب من إخراج عادل سرحان، انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.
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وطرح هلال مؤخرا كليب أغنية "طحن في طحن"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات هشام عبدالحليم، ألحان حسن سراج، توزيع أوكا، ميكس وماستر أسامة طارق.
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