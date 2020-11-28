استئناف رئيس سينا كولا على حبسه بتهمة التهرب الضريبى.. اليوم

تنظر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد بهى الدين، استئناف مصطفى الإمام رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، على حبسه بتهمة التهرب من دفع 383 مليون للضرائب العامة على المبيعات في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستانف تهرب ضريبي.

وتنتظر المحكمة ورود تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل، بعد أن أمرت بإحالة القضية لوزارة العدل لإعداد تقرير وافى عن القضية من أجل الفصل بها.