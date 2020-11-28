استئناف رئيس سينا كولا على حبسه بتهمة التهرب الضريبى.. اليوم

تنظر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد بهى الدين، استئناف مصطفى الإمام رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، على حبسه بتهمة التهرب من دفع 383 مليون للضرائب العامة على المبيعات في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستانف تهرب ضريبي.
وتنتظر المحكمة ورود تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل، بعد أن أمرت بإحالة القضية لوزارة العدل لإعداد تقرير وافى عن القضية من أجل الفصل بها.
البداية كانت بحكم محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، بحبس المتهم مصطفى الإمام ثلاث سنوات وكفالة 10 ملايين جنيه، وتغريمه 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء 3 ملايين و836 ألفا و158 جنيها و20 قرشا جنيها مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.
وأوضحت أوراق القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبى، إنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتي شهر ديسمبر سنة 2015 شركة، قام المتهم "مصطفي .م .ص "، رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعاً لأحكام الضريبة العامة علي المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانوناً في 23 ديسمبر 2019.
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