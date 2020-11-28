طريقة عمل شوربة الفلفل الأحمر لمحاربة الشتاء

طبق الشوربة من أفضل الأطباق التي يمكن تحضيرها بسهولة وبمكونات بسيطة ومتوفرة، وخاصة في الأيام الباردة، فهي تعطي جسم إحساس بالطاقة والدفء.
تحيا مصر تقدم لكِ واحد من أطباق الشوربة وهي شوربة الفلفل الأحمر، ذات المذاق الفريد.
المقادير
حبات فلفل احمر مشوي ومنزوع الجلد.
فصوص ثوم طازجة وصحيحة.
حبة بصل مبشورة .
ملعقة كبيرة زيت زيتون .
ورق لورا.
لتر مرقة منزوعة الدسم .
نصف كوب كريمة حامضة.
كوب جزر مبشور ناعم.
ملعقة شطة.
ملح وفلفل.
ملعقة زعتر طازج مفروم.
طريقة عمل الشوربة
1- ضعي ملعقة من الزيت فى وعاء ثم شوحي البصل جيدا ثم ضيفي قطع الفلفل المشوي.
2- ثم ضيفي الجزر والمرقة والزعتر اتركيها لتنضج قليلا ثم ضيفي الثوم وتبليها بالملح والفلفل.
3- ضعي الشطة والتوابل والكريمة الحامضة ثم اهرسيها.
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4- قدميها ساخنة وزينيها بالبقدونس.
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