انتهاء الأمطار على القاهرة .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم : عظمى العاصمة 20

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس نهار اليوم السبت لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة على السواحل الشمالية ، ومعتدل على جنوب سيناء والرياح النشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ولطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل اليوم طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى كفر الشيخ - البحيرة – الدقهلية، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الاسكندرية - مطروح-رشيد - السلوم - بلطيم ، وأمطار متوسطة على غزيرة على بعض المناطق من دمياط - بورسعيد - العريش - رفح .

ومن المتوقع أن تكون حالة البحرالمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، وأن تكون حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 14

الاسكندرية 22 14

وادى النطرون 20 15

طنطا 20 14

شبين الكوم 20 14

دمنهور 21 15

بلطيم 21 15

مطروح 20 12

السلوم 20 11

سيوة 21 10

بورسعيد 20 15

دمياط 20 15

الزقازيق 21 14

المنصورة 20 13

الاسماعيلية 22 13

السويس 21 14

العريش 21 13

رفح 20 12

رأس سدر 22 14

نخل 19 08

نويبع 22 18

طابا 19 15

كاترين 16 07

الطور 24 15

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 17

مرسى علم 24 18

الفيوم 22 11

بنى سويف 22 11

المنيا 22 10

أسيوط 23 10

سوهاج 24 11

قنا 24 11

الأقصر 24 11

أسوان 25 12

ادفو 25 12

أبوسمبل 23 13

الوادى الجديد 23 10

شلاتين 28 17

ابو رماد 27 18

حلايب 26 18

رأس حدربة 27 19