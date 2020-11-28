جولة إفريقية لمساعدى وزير الخارجية

جدة - نرمين السيد - أجرى السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، والسفير أسامة شلتوت، مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان، جولة فى منطقتى القرن الإفريقى وشرق إفريقيا تضمنت كل من السودان وجنوب السودان وجيبوتى وكينيا.





وبحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الجمعة، شملت الجولة لقاءات مع كبار المسؤولين بتلك الدول، تم خلالها تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة فى منطقتى القرن الإفريقى وشرق إفريقيا.

وأكد الجانب المصرى على متابعته لتلك التطورات، وشدد على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار بالمنطقة وما توليه مصر من اهتمام بالغ لاستقرارها، ودعم مصر الكامل لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن فى هذه المنطقة التى تُمثل ركيزة للأمن الإقليمى والقارى.

كما تم التباحث حول سُبُل دعم العلاقات الثنائية وتطويرها مع تلك الدول فى شتى المجالات، فضلاً عن متابعة برامج التعاون الثنائى التى تجمع مصر بها.