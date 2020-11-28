طقس اليوم.. لطيف نهارا بارد ليلا.. والعظمى فى القاهرة 20

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد السبت، شبورة مائية وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الإسكندرية ورشيد ومطروح وبلطيم والسلوم، وأمطار متوسطة لغزيرة على. بعض المناطق من دمياط وبورسعيد والعريس ورفح .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 15 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 19

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 27