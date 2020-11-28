حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 29-11-2020

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حظك اليوم برج الحمل الاحد 29-11-2020
مهنياً: التواصل مع أشخاص نافذين في العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك.
عاطفياً: عليك أن تتفهم مخاوف الشريك، فهو أكثر اطلاعاً على الوضع العائلي ويدرك أبعاد الخطأ
صحياً: يستحسن أن تخفف من تناول المشروبات الغازية والإكثار من شرب المياه
حظك اليوم برج الثور الاحد 29-11-2020
مهنياً: يضيء لك هذا اليوم الحظ حياتك المهنية ويثير قضايا مهمة، ويحمل اليك القوة والخيارات الصائبة
عاطفياً: قد تساعدك آراء الشريك في بعض الأمور العالقة، لكنّ عنادك قد يؤدي إلى فشل كل الجهود التي بذلتها منذ مدّة
صحياً: أوضاعك الصحية على أفضل ما يرام وأولئك الذين يسعون إلى انقاص وزنهم، ينجحون بشكل مؤكد
حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 29-11-2020
مهنياً: يستحسن أن تنفذ المطلوب منك بنفسك، ولا تعتمد على الآخرين وخصوصاً أنك ستدفع ثمن أي هفوة قد تنتج من ذلك
عاطفياً: تعيش رومنسية محتملة أو تلتقي شخصاً مميزاً يقلب حياتك رأساً على عقب
صحياً: بإمكانك التوصل إلى ما ترغب به على الصعيد الصحي شرط التمتع بإرادة صلبة
حظك اليوم برج السرطان الاحد 29-11-2020
مهنياً: تتحسن الأمور تدريجياً وينشط بعضهم من أجل إظهار حقيقة حاولت جهة نافذة طمسها في السابق.
عاطفياً: التفاهم مع الشريك هو أقصر السبل للوصول إلى علاقة سليمة بعيداً عن الشوائب والمطبات
صحياً: قد تثير أعصابك بعض التطورات وتعبّر عن نفسك بغضب كبير، لكن سرعان ما تهدأ
حظك اليوم برج الاسد الاحد 29-11-2020
مهنياً: لا تسمح لأحد أن يُخرّب عليك حياتك، مزاج الناس مشكلتُهم هم وليس مشكلتك انت، والارتفاع عن الهموم البسيطة قد يساعدك في اتخاذ القرارت المهمة والمصيرية
عاطفياً: عليك أن تمنح الشريك مزيداً من الوقت والاهتمام، فهو يشعر بأنه مهمّش على نحو كبير
صحياً: قد تمر اليوم بوضع صحي صعب بعض الشيء، لكن الأمور سرعان ما تعود إلى طبيعتها
حظك اليوم برج العذراء الاحد 29-11-2020
مهنياً: جديدك علاقة ببعض المؤسسات أو الحكومات أو مواقع النفوذ، قد تكون هنالك تحديات
عاطفياً: لا تتخذ قراراتك المهمة فردياً، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان
صحياً: لا تهتم بالجانب الجسدي والحسي في الحياة ولا تهتم كثيرا بالرياضة ، لهذا عليك توخي الحذر من وزنك حتى لا تكون مجبراً على زيارة أندية الرياضة
حظك اليوم برج الميزان الاحد 29-11-2020
مهنياً: يوم مثمر ونشيط لك أيها المجتهد والمثابر، لا تُهمل عملك ولا تتكاسل ولا تتردد في الإقدام على خطوات جريئة
عاطفياً: لا تقف عند المحطة الأولى من الخيبة، لأنّ الأفق يبدو أكثر نجاحاً وفائدة ولا سيما في مجال المشاريع المستقبلية
صحياً: حاول أن تقوم بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، الظروف ملائمة لذلك
حظك اليوم برج العقرب الاحد 29-11-2020
مهنياً: تلتقي أشخاصاً متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك، وتطلّ على تغييرات وتسمع عن أزمات مالية تخص بعض المقربين
عاطفياً: تعير الحبيب كل أهمية تُذكر، وتحاشَ الخلاف كليًّا ولا سيّما اذا كان الحبيب يعاني أزمة ما
صحياً: إذا أردت الحصول على جسم رشيق، انتبه إلى طعامك ومارس الرياضة بانتظام
حظك اليوم برج القوس الاحد 29-11-2020
مهنياً: حاول أن تكون أكثر جدية في العمل، وحافظ هلى هدوئك المعتاد لتتجاوز بعض العقبات التي تعترض تقدمك
عاطفياً: تصطدم ببعض العراقيل التي تجعلك محبطاً، لكن ساعة الحقيقة مع الشريك باتت قريبة فكن مستعداً
صحياً: قد تصاب بمرض يسبب لك بعض المضاعفات، لكن براعة طبيبك تضع حداً له
حظك اليوم برج الجدي الاحد 29-11-2020
مهنياً: تتغيّر المعطيات لمصلحتك، وتبدأ عجلة العمل بالتحرّك السريع. تدور الأحداث بشكل ديناميكي.
عاطفياً: حاول أن توضّح وجهة نظرك للشريك، لأنّ الغيرة بدأت تطرق بابه بقوة
صحياً: زيارة بعض المتاجر التجارية الكبرى برفقة العائلة أو الاصدقاء تنعكس إيجاباً على نفسيتك
حظك اليوم برج الدلو الاحد 29-11-2020
مهنياً: تستخلص في هذا اليوم العبر وتتوصل إلى بعض القناعات التي تريح ضميرك وأعصابك
عاطفياً: حاول أن تتقرب أكثر من الشريك اليوم وامنحه المزيد من الحنان والعطف وتفهم وضعه المحرج
صحياً: كثرة السعال ليلاً ربما يكون سببه علة ما في الرئتين، اتصل بطبيبك ليحدد لك موعداً يعاينك فيه
حظك اليوم برج الحوت اليوم الاحد 29-11-2020
مهنياً: تتخلص اليوم من أزمة مهنية مستجدة سببها أحد الزملاء النكديين، وتستعيد نشاطك المعهود وقابليتك على العمل
عاطفياً: يسعدك الشريك بأفكاره البنّاءة، ويساعدك لتتجاوز المشاكل التي تخشى تأثيرها في العلاقة
صحياً: تتلقى العلاج الضروري اليوم، وتتخلص من بداية مرض كاد يسبب لك مضاعفات صحية خطرة
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