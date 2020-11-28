القومى للمرأة يهنئ هدى المراغى لحصولها على أرفع وسام فى كندا

جدة - نرمين السيد - وأعربت الدكتورة مايا مرسى، عن سعادتها وفخرها لحصول الدكتورة هدى المراغى، على أرفع وسام مدنى فى كندا، مؤكدة أنها نموذج نسائى مشرف نفخر به، مشيدة بتميزها ونجاحها وكفاءتها فى مجال الهندسة الميكانيكية، مضيفة أنها خير سفير لمصر فى الخارج واستطاعت أن تثرى مجال التصنيع العالمى بالعديد من الإسهامات جعلتها على رأس أفضل العلماء بمجالها مما أهلها للحصول على هذا الوسام الرفيع.

يذكر أن الدكتورة هدى المراغى تخرجت فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وحصلت على درجة الدكتوراة من جامعة الهندسة الكندية وصولا إلى توليها منصب عميدة جامعة الهندسة الكندية كأول امرأة تتولى هذا المنصب .