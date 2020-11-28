اليوم.. تدريب 119 متدربا من العاملين بالمحافظات بمركز سقارة

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم السبت، 4 دورات تدريبية في تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الموارد البشرية والكتابة الصحفية والتعامل مع الاعلام للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والاعلام والبوابات والصفحات الالكترونية وخدمة المواطنين وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيرى الوحدات القروية في مجال التنمية الاقتصادية في المحليات إضافة الى دورة فى اللغة الانجليزية ويستفيد من هذه الدورات 119 متدربًا.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات وتحسينها للمواطن.

واكد اللواء محمود شعراوى أهمية تدريب العاملين في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الكفاءة لديهم حيث يستطيع الموظف الذي تم تدريبه بشكل جيد أن يُحسّن من مستوى الأداء وجودته، بالإضافة إلى اكتسابه مهارة حُسن استثمار الوقت والموارد والاموال بما يساهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة بالمحافظات .

واشار الى ضرورة تدريب العاملين بالمحليات لرفع مهاراتهم وزيادة حماسهم فى العمل و تجديد مهاراتهم ومعلوماتهم وتعزيز قدراتهم على منافسة الاخرين والقدرة على مواكبة التغيرات التي تحدث في التكنولوجيا بشكل دائم والاستفادة منها فى تطوير الخدمات لذلك تولى وزارة التنمية المحلية أهمية كبيرة لمركز تدريب سقارة كأحد أذرع الوزارة الهامة لتدريب العاملين بالمحليات بشكل مستمر.

يذكر ان الخطة التدريبية لمركز تدريب التنميه المحليه بسقارة للعام التدريبي 20/21 تتضمن ١٢٣ دورة لحوالي 4 الاف متدرب وبدء تدريبها اعتبارًا من 22 اغسطس الماضي وحتى 30 يونيه 2021 ، بإجمالي (40) أسبوع تدريب .

و استحداث 44 دوره جديدة ، لافتًا انه تم وضع خطه للتعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية وتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومراعات التباعد الاجتماعي بين المتدربين داخل وخارج القاعات الدراسية، واتخاذ ما يلزم لتعقيم وتطهير القاعات والتزام المتدربين بارتداء الكمامات.

واكد وزير التنمية المحلية ، ان المركز يتخذ نهجا جديدا في عمليات التدريب حيث يتم الاستعانة بالمتدربين الم تميزين من الدورات التدريبية السابقة للتدريب المتدربين حاليا.