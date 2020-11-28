محاكمة 12 متهما بالانضمام إلى تنظيم القاعدة

تستأنف الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبد الكريم وبحضور حمدى الشناوى، محاكمة 12 متهما بتكوين جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وتلقى تدريبات مسلحة.

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وجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية 154 لسنة 2020 جنايات أمن دولة تهم منها تولى وتأسيس جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وجاء فى أمر الإحالة تأسيس المتهم عاطف شحات جماعة إرهابية، تمويلها وكان دور المتهمين الأول والثانى تسهيل سفر أعضاء التنظيم لخارج البلاد.