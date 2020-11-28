اجتماع طاريء للجنة إعداد لائحة الشيوخ قبل جلسة الغد.. وفيبي فوزي لتحيا مصر "لمناقشة مقترحات الأعضاء"

تعقد اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس اجتماعا اليوم السبت الساعه ١٢ ظهراً قبل يوم من الجلسة العامة للمجلس لمناقشة اللائحة الداخلية والموافقة عليها من أعضاء المجلس .
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أن اجتماع لجنه اعداد اللائحة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس ستنعقد للنظر في مقترحات الاعضاء التي استقبلتها الأمانة العامة قبل الجلسة العامة يوم الاحد القادم .
واكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ في تصريحات خاصه ل تحيا مصر أن اللجنه ستناقش كافة مقترحات الاعضاء الذي تقدموا بها للامانه العامه علي مدار الأيام الماضية عبر الايميل وتسجيل كلمتهم الرغبه في مناقشة مواد اللائحة الداخلية في جلسة الأحد القادم مشيرة إلي أنه سيتم كتابة وتنسيق مضبطة الجلسه العامة غدا .
وكانت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ قد أرسلت مشروع اللائحة الداخلية للشيوخ بصيغتها النهائية للاعضاء تمهيدا لمناقشتها في الجلسة العامة القادمة وبدأت الامانه العامه في استقبال مقترحات النواب عبر الايميل وتسجيل كلمتهم في الجلسة .
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