اليوم... تشييع جثمان الدكتور جمال حجاج  المرشح الفائز بانتخابات النواب في دائرة بنها إثرإصابته بكورونا

توفى الدكتور جمال حجاج، المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر، رئيس هيئة التأمين الصحى بالقليوبية.

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وأعلنت محافظة القليوبية، وفاة النائب أمس داخل قسم عناية القلب بمستشفى بنها للتأمين الصحى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وتوقفت عضلة القلب وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذه.

ومن المقرر تشييع جنازة الفقيد اليوم السبت بمقابر العائلة بقرية الرملة مركز بنها عقب انتهاء اجراءات وتصاريح الدفن.

كان نشر الدكتور جمال حجاج، مرشح مجلس عن دائرة بنها، على صفحته الرسمية منشورا يعلن فيه إصابته بفيروس كورنا، قبل ساعات من إعلان فوزه بانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى ببنها وكفر شكر بالقليوبية قال فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما أستطعت وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب".

وتابع في منشوره: "أهالينا الأعزاء بدائرة بنها وكفر شكر ..أتقدم إليكم بوافر الشكر والتقدير والعرفان لما قدمتموه لي ولزملائي في التحالف والخروج للتصويت لنا باكتساح كما كان ظاهرا خلال يومي الاستحقاق الانتخاب"