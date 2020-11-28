حالة الطقس اليوم السبت 28-11-2020، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشوب الطقس شبورة مائية وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح، معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الإسكندرية ورشيد ومطروح وبلطيم والسلوم، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من دمياط وبورسعيد والعريس ورفح.

اقرأ أيضًا..الأرصاد: بدءا من غدا الجمعة تخف حدة الأمطار على القاهرة



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.

