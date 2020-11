كيفية تفعيل خدمة بنك مصر أون لاين.. تحيا مصر ينشر الطريقة

يستعرض تحيا مصر كيفية تفعيل خدمة بنك مصر أون لاين من خلال النقاط التالية:

• ادخل على موقع خدمة بنك مصر أون لاين.

• اذا كانت واجهة الموقع باللغة العربية قم بتحويله إلى اللغة الانجليزية.

• عند ضبط اللغة الانجليزية ابحث عن (For Customers Online Services, Click Here) ثم قم بالضغط على الرابط أو يمكنك بالدخول عليه مباشرة.

• اضغط على الرابط السابق قم بالبحث عن (To activate an account for the first time,click here) واضغط عليه.ضع رقم المشترك الذي اعطاه لك موظف البنك ولا تنسى Olb الموجودة في أوله ثم اضغط OK.

• انتقل إلى صفحة البيانات التي يطلبها منك البنك قم بكتابتها كاملة ثم اضغط OK.

• ظهور صفحة Activation is completed successfully أي تم تفعيل الخدمة بنجاح وسيطلب بها وضع رقمك السري وتكراره مرة أخرى ثم اضغط على SignOut.

• اضغط على تسجيل الدخول إلى حسابك بسهولة بالذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول ثم وضع رقم المشترك والرقم السري والضغط على Enter.

والجدير بالذكر أن يمكنكم التواصل مع ممثلي خدمة العملاء من بنك مصر في أي وقت على الرقم الموحد (19888).