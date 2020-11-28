تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة إلى الدكتورة هدى المراغى لحصولها على وسام order of Canada من الحاكم العام لكندا .
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها واعتزازها لحصول الدكتورة هدى المراغى على أرفع وسام مدنى فى كندا،مضيفة:"نموذج نسائي مشرف نفخر به"، مشيدة بتميزها ونجاحها وكفاءتها فى مجال الهندسة الميكانيكية.
وتابعت:"خير سفير لمصر فى الخارج استطاعت أن تثرى مجال التصنيع العالمى بالعديد من الإسهامات جعلتها على رأس أفضل العلماء بمجالها مما أهلها للحصول على هذا الوسام الرفيع .
يذكر ان الدكتورة هدى المراغى تخرجت من كلية الهندسة قسم الإنتاج جامعة القاهرة وحصلت على درجة الدكتوراة من جامعة الهندسة الكندية وصولا إلى توليها منصب عميدة جامعة الهندسة الكندية كأول امرأة تتولي هذا المنصب .
كما تقدم المجلس القومى للمراة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بالشكر والتقدير إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام لإطلاق المكتب الرقمى لخدمات نيابات محكمة الاسرة داخل مجمع محاكم محمد كريم فى الإسكندرية .
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها لإطلاق خدمات المكتب الرقم لمحاكم الأسرة بالإسكندرية مؤكدة أنها خطوة كبيرة للتحول الرقمى الشامل وتحقيق العدالة الناجزة .
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة سوف تستفيد من التحول الرقم لمحاكم الأسرة فى الحصول على حقوقها القانونية دون إبطاء وبدقة عالية ويوفر عليها وقتا وجهدا كبيرا خاصة المرأة الفقيرة و المرأة ذات الإعاقة .
ولفتت إلى أن التحول الرقمى يعتبر مشروع قومى فى جميع المجالات وياتى ذلك فى ظل إدارة سياسية تهتم بالمواطن وتسعى وتيسيرأداء الخدمات للمواطنين.
وكان النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قد افتتح المكتب الرقمي لخدمات نيابات محكمة الأسرة، داخل مجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية مؤكدا بضرورة العمل على سرعة تطبيق الإستراتيجية الرقمية لتحقيق العدالة فى وقت أسرع ، لكل ما تباشره النيابة من أعمال واختصاصات .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القومى للمرأة يهنئ هدى المراغى لحصولها على أرفع وسام بكندا: خير سفير لمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.