القومى للمرأة يهنئ هدى المراغى لحصولها على أرفع وسام بكندا: خير سفير لمصر

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة إلى الدكتورة هدى المراغى لحصولها على وسام order of Canada من الحاكم العام لكندا .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها واعتزازها لحصول الدكتورة هدى المراغى على أرفع وسام مدنى فى كندا،مضيفة:"نموذج نسائي مشرف نفخر به"، مشيدة بتميزها ونجاحها وكفاءتها فى مجال الهندسة الميكانيكية.

وتابعت:"خير سفير لمصر فى الخارج استطاعت أن تثرى مجال التصنيع العالمى بالعديد من الإسهامات جعلتها على رأس أفضل العلماء بمجالها مما أهلها للحصول على هذا الوسام الرفيع .

يذكر ان الدكتورة هدى المراغى تخرجت من كلية الهندسة قسم الإنتاج جامعة القاهرة وحصلت على درجة الدكتوراة من جامعة الهندسة الكندية وصولا إلى توليها منصب عميدة جامعة الهندسة الكندية كأول امرأة تتولي هذا المنصب .