انعدام فرص الأمطار.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأحد، لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحري، بارد ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
ويبقى الطقس لطيف نهارا على السواحل الشمالية نهارا بارد ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
ويكون الطقس لطيف نهارا على شمال الصعيد معتدل على الجنوب شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار غدا على كافة محافظات الجمهورية.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا الأحد، ، القاهرة والوجه البحرى 22 للعظمى والصغرى 14، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 16، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 18، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 11، جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 12.
جدير بالذكر، أن طقس اليوم السبت، لطيفا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء والرياح النشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ولطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، ويسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .
وهناك فرص لسقوط أمطار اليوم، خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى ( كفر الشيخ - البحيرة – الدقهلية ) ، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الاسكندرية - مطروح - رشيد - السلوم - بلطيم ) ، وأمطار متوسطة على غزيرة على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) .
أما درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 20 14
الاسكندرية 22 14
وادى النطرون 20 15
طنطا 20 14
شبين الكوم 20 14
دمنهور 21 15
بلطيم 21 15
مطروح 20 12
السلوم 20 11
سيوة 21 10
بورسعيد 20 15
دمياط 20 15
الزقازيق 21 14
المنصورة 20 13
الاسماعيلية 22 13
السويس 21 14
العريش 21 13
رفح 20 12
رأس سدر 22 14
نخل 19 08
نويبع 22 18
طابا 19 15
كاترين 16 07
الطور 24 15
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 25 17
مرسى علم 24 18
الفيوم 22 11
بنى سويف 22 11
المنيا 22 10
أسيوط 23 10
سوهاج 24 11
قنا 24 11
الأقصر 24 11
أسوان 25 12
ادفو 25 12
أبوسمبل 23 13
الوادى الجديد 23 10
شلاتين 28 17
ابو رماد 27 18
حلايب 26 18
رأس حدربة 27 19
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