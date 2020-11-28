مايا مرسى تقترح وضع الاتحاد الأفريقي خطوط استرشادية للتعامل مع احتياجات المرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم في اجتماع وزراء الاتحاد الأفريقى للدورة العادية الخامسة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفراس، وناقش الاجتماع المساءل العاجلة والمهمة فى جدول اعمال الاتحاد الأفريقى بشأن المساواة بين الجنسين،التى تتطلب من الوزراء النظر فيها واعتمادها واتخاذ قرارات بشانها.

وعقدت الدورة الخامسة للجنة الفنية المتخصصة فى الوقت الذى تحتفل فيه أفريقيا والعالم بالمعالم الرئيسية للمساواة بين الجنسين والتي من بينها الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لاعلان ومنهاج عمل بيكين والذكرى العشرون لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ونهاية العقد الأول للمرأة الأفريقية للفترة ٢٠١٠-٢٠٢٠ بشأن النهج الشعبى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

واوضحت الدكتورة مايا مرسى أنه على المستوى الدولي قادت مصر مبادرة في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19 على النساء والفتيات". وقد نجحت مصر في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد مشروع القرار غير المسبوق وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية. وقد انضمت 19 دولة عربية لقائمة رعاة القرار و 60 دولة حول العالم ، ويلقي القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات. كما يهدف القرار إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الخاصة لهن أثناء فترة الجائحة من خلال القضاء على العنف ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات اعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة

واقترحت الدكتورة مايا مرسى بأن يقوم الاتحاد الافريقي بوضع خطوط استرشادية للتعامل مع احتياجات المرأة والفتاة خلال الجائحة، على أن تعتمد تلك الخطوط بالأساس على القرار المصري في الجمعية العامة للامم المتحدة والذي وضع خارطة طريق للاستجابة لتلك الاحتياجات وساندته الدول الافريقية ، وأكدت في هذا الصدد على استعداد مصر التام لنقل خبراتها للدول الافريقية الشقيقة في هذا الإطار، ودعم وضع تلك الخطوط الاسترشادية.