لحصولها على أرفع وسام مدني بكندا.. وزيرة الهجرة تهنئ الدكتورة هدى المراغي

هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، الدكتورة هدى المراغى على حصولها ارفع وسام مدنى فى كندا Order of Canada من الحاكم العام لكندا لإسهاماتها فى مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية.

وقالت الوزيرة على صفحتها بموقع فيس يوم "وصول د.هدى المراغى على ارفع وسام مدنى فى كندا Order of Canada من الحاكم العام لكندا لاسهاماتها فى مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية، د.هدى هى اول سيدة عميد لكلية الهندسة الإلكترونية وحصلت قبل كده على وسام " اونتاريو" لجهودها العلمية فى مجال الهندسة.

وأضافت: "ما نسيتش بلدها وشاركت فى مؤتمرات مصر تستطيع، وتشرفت بلقاء السيد الرئيس، وزارت معانا مدينة الجلالة واشتغلت هى وزوجها الدكتور وجيه المراغى على نقل خبرتهم لمصر فى حاجات كتيرة جدا، على فكره د.وجيه استاذ ومدير مركز أنظمة التصنيع الذكى قى جامعة وندسور وعضو فى مجلس الاعتماد الهندسى الكندى، وحصل هو كمان على وسام الشرف PEO 2020.

وانتهت" الف مبروك لدكتورة هدى ولدكتور وجيه والف مبروك لمصر.