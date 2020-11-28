لحصولها على أرفع وسام مدني بكندا.. وزيرة الهجرة تهنئ الدكتورة هدى المراغي

هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، الدكتورة هدى المراغى على حصولها ارفع وسام مدنى فى كندا Order of Canada من الحاكم العام لكندا لإسهاماتها فى مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية.
وقالت الوزيرة على صفحتها بموقع فيس يوم "وصول د.هدى المراغى على ارفع وسام مدنى فى كندا Order of Canada من الحاكم العام لكندا لاسهاماتها فى مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية، د.هدى هى اول سيدة عميد لكلية الهندسة الإلكترونية وحصلت قبل كده على وسام " اونتاريو" لجهودها العلمية فى مجال الهندسة.
وأضافت: "ما نسيتش بلدها وشاركت فى مؤتمرات مصر تستطيع، وتشرفت بلقاء السيد الرئيس، وزارت معانا مدينة الجلالة واشتغلت هى وزوجها الدكتور وجيه المراغى على نقل خبرتهم لمصر فى حاجات كتيرة جدا، على فكره د.وجيه استاذ ومدير مركز أنظمة التصنيع الذكى قى جامعة وندسور وعضو فى مجلس الاعتماد الهندسى الكندى، وحصل هو كمان على وسام الشرف PEO 2020.
وانتهت" الف مبروك لدكتورة هدى ولدكتور وجيه والف مبروك لمصر.
وكان السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا ، هنأ الدكتورة هدى المراغى، أحد أقطاب الجالية المصرية في كندا ، لحصولها علي أرفع وسام مدنى في كندا Order of Canada من الحاكم العام ل كندا " جولى باييت" لإسهاماتها في مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية داخل وخارج كندا .
وعبرت سفارة مصر فى أوتاوا عن فخرها بهذا الإنجاز العظيم لأحد أعضاء الجالية المصرية في كندا ، لتؤكد أن هذا الإنجاز ليس غريبًا على إنجازات أبناء مصر وبناتها فى الداخل والخارج على مر العصور، والذى سيظل مصدر إلهام لجميع المصريين لمواصلة مسيرة الإنجازات والإبهار علي مستوى العالم.
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