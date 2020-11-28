شاهد الصور الأولى لمسلة وكباش ميدان التحرير بعد رفع الستار عنها

وكشفت الصور عن إزالة الستار الأبيض الذي كان يغطي المسلة والصناديق الخشبية التي كانت تغطي الكباش والتي حرصت وزارة السياحة والآثار على وضعها طوال الفترة السابقة التي أعقبت الانتهاء من ترميم تلك الآثار.

ورجحت مصادر أن نزع الستار عن المسلة والصناديق عم الكباش في إطار التجارب الجارية حاليًا في الميدان على مسار موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه في 4 ديسمبر المقبل.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت في 19 أغسطس 2019 عن وصول أجزاء مسلة للملك رمسيس الثاني إلى القاهرة بعد نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية وقد تم ترميمها وتجميعها وتوقيفها بمنتصف ميدان التحرير وذلك في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وتحويل ميدان التحرير لمزار سياحي عالمي.