الخارجية تنعى عيد عفيفى فودة

جدة - نرمين السيد - وتقدم أعضاء الوزارة، وفقا لبيان صحفى، بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وأصدقاءه وزملاءه خالص الصبر والسلوان.

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