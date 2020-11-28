مصر تعقد المؤتمر الاستثنائى الثانى فى تاريخ مؤتمر الاطراف لاتفافية التنوع البيولوجى...

ياسمين فؤاد : عملنا جاهدين باجتماعات متتاليه من اجل اعتماد موازنه اتفاقيه التنوع البيولوجى ٢٠٢١ لاحداث التوازن بين كافه الاطراف

امانة اتفاقية التنوع البيولوجى يشيد بجهود مصر وقيادتها لمؤتمر الاطراف COP14 للتنوع البيولوجى لاعتماد الموازنه فى ظل الاوضاع الراهنة

اشادت امانة اتفاقية الاطراف للتنوع البيولوجى وجميع اعضاءها بجهود مصر وقيادتها خلال رئاستها مؤتمر الاطراف للاتفاقية cop14 وفى ظل الظروف الاستثنائية التى يعانى منها العالم من ازمة انتشار فيروس كورونا وقد جاء ذلك خلال الاجتماعات المكثفة على مدار شهرين والتى عقدتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع اعضاء المكتب التنفيذى لتنفيذ قرارات المؤتمر والتفاوض والاهتمام بكافة المناقشات لاعتماد موازنه 2021 لصالح كافة الأطراف وللحفاظ على سير اعمال الامانة خلال الفترة المقبلة وحتى بدء اعمال المؤتمر الخامس عشر COP15 وتسليم المؤتمر لدولة الصين.

و اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس مؤتمر الاطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى ان هذا المؤتمر يعد نجاحا لمصر فى عقد مؤتمر استثنائى لاعتماد موازنه امانه الاتفاقية لما بعد 2020 ولمدة عام لاستكمال اعمالها لحماية التنوع البيولوجى عالميا فى ظل انتشار جائحة كورونا العالمية التى حالت دون تسليم المؤتمر لدولة الصين.

و اضافت فؤاد ان هذا المؤتمر يعد المؤتمر الاستثنائى الثانى فى تاريخ الاتفاقية كما يعد الاول الذى يعقد افتراضيا من خلال استخدام الانترنت نظرا للاوضاع العالمية الراهنة والتى فرضت العديد من الإجراءات الاحترازية عالميا للحد من الجائحة.

واوضحت رئيس مؤتمر الاطراف انه جارى حاليا اعتماد الموازنه من كافة الاطراف من خلال اسلوب التمرير الصامت لتكون الموازنة اعتمدت اذا لم يتم تقديم اى ملاحظات لقطع الصمت خلال فترة الانعقاد و التى انتهت أمس الجمعه فى تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر .

و اكدت رئيس مؤتمر الاطراف cop14 انه تأتى اهمية اعتماد الموازنه فى ضمان استمرار قيام الهيئة العلمية و التقنية و هيئة المتابعة فى القيام باعمالها فى مناقشة مسودة الاستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجى لما بعد 2020 واعتمادها لتسليمها لمؤتمر الاطراف الخامس عشر بالمزمع عقده بالصين.