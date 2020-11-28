خبر سار للمواطنين .. الأرصاد تعلن انعدام فرص الأمطار واستمرار الشبورة المائية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأحد، لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحري، بارد ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ويبقى الطقس لطيف نهارا على السواحل الشمالية نهارا بارد ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس لطيف نهارا على شمال الصعيد معتدل على الجنوب شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار غدا على كافة محافظات الجمهورية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا الأحد، ، القاهرة والوجه البحرى 22 للعظمى والصغرى 14، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 16، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 18، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 11، جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 12.

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ويشهد اليوم السبت، طقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء والرياح النشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ولطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، ويسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

