ناقد رياضي: مقولة الزمالك لعب والأهلي كسب بنهائي القرن ظالمة للأحمر

قال خالد الأتربي، الناقد الرياضي، إن بطولة كأس الأمم الأفريقية كانت مستعصية على النادي الأهلي خلال 7 سنوات.
وتابع الأتربي خلال لقائه مع الإعلامي محمد جاد ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد «الأهلي والزمالك قدما أداء قويا، والمباراة استحقت لقب القرن»، مردفا «مقولة الزمالك لعب والأهلي كسب ظالمة للأحمر».
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وأضاف «ما حدث أن الزمالك قدم أداء غير معتاد عليه، مقولة الزمالك أدى والأهلي كسب تقال لو الأحمر استدرج الأبيض وترك له الكرة طول الـ 90 دقيقة ثم ربح بهدف خاطف، لكن ما حدث أن القلعة الحمراء أحرزت هدفين وأهدرت فرصتين، لكن الأبيض أحرز هدفا وحيدا وأضاع آخر»، مختتما «المقولة الصحيحة أن الزمالك استحوذ والأهلي كسب».
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