أنهت سوق البورصة تعاملات الأسبوع الماضي محققة ربح يقدر بحوالي 2ر7 مليارات جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 4ر636 مليار جنيه. وشهد أداء مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية، تباينا حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 10980.96 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.08% مسجلاً 2008.7 نقطة. ورصدت وكالة الأنباء السعودية فقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 0.31% لينهي التعاملات عند مستوى 2946.85 نقطة.



إقرأ أيضا.. نهائي القرن..الأهلي بطل أفريقيا للمرة التاسعة

ولفت التقرير الأسبوعي للبورصة إلى تراجع قيم التداول لتبلغ 3ر12 مليار جنيه من خلال تداول 3.432 مليار ورقة منفذة على 250 ألف عملية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البورصة تواصل التعافي وتربح 7 مليار خلال معاملات أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.