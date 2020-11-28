فصل 3 من كبار العاملين بالآثار للإضرار بالهرم الأكبر خوفو (تفاصيل)

قضت المحكمة الإدارية العليا فى حكم تاريخى بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على ثلاثة من كبار العاملين بالآثار للإضرار بالهرم الأكبر للملك خوفو، أعظم ملوك مصر والأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع القديمة، تمت قبل ثورة يونيه 2013 بشهرين ونصف فى عهد الجماعة المحظورة، والوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمسئول آخر.

وجاءت العقوبات بالفصل للثلاثة هم: "ج. ع. ع. ع"، كبير مفتشي آثار الشئون العلمية بمنطقة آثار الهرم، و"ھ. أ. ح. ع"، مفتش آثار بمنطقة آثار الهرم، والرابع "أ. ع. م. ع"، حارس أمن بمنطقة آثار الهرم، والوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر للطاعن الثالث "ع. ر. ع. غ"، كبير مفتشي آثار الهرم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة.

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وذكرت المحكمة أنها كشفت عن أخطر عملية للإضرار بالهرم الأكبر للملك خوفو، أعظم ملوك مصر والأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع القديمة، تمت قبل ثورة يونيه 2013 بشهرين ونصف فى عهد الجماعة المحظورة.

