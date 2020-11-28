قضت المحكمة الإدارية العليا فى حكم تاريخى بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على ثلاثة من كبار العاملين بالآثار للإضرار بالهرم الأكبر للملك خوفو، أعظم ملوك مصر والأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع القديمة، تمت قبل ثورة يونيه 2013 بشهرين ونصف فى عهد الجماعة المحظورة، والوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمسئول آخر.
وجاءت العقوبات بالفصل للثلاثة هم: "ج. ع. ع. ع"، كبير مفتشي آثار الشئون العلمية بمنطقة آثار الهرم، و"ھ. أ. ح. ع"، مفتش آثار بمنطقة آثار الهرم، والرابع "أ. ع. م. ع"، حارس أمن بمنطقة آثار الهرم، والوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر للطاعن الثالث "ع. ر. ع. غ"، كبير مفتشي آثار الهرم.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة.
اقرأ أيضا: استئناف رئيس سينا كولا على حبسه بتهمة التهرب الضريبى.. اليوم
وذكرت المحكمة أنها كشفت عن أخطر عملية للإضرار بالهرم الأكبر للملك خوفو، أعظم ملوك مصر والأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع القديمة، تمت قبل ثورة يونيه 2013 بشهرين ونصف فى عهد الجماعة المحظورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فصل 3 من كبار العاملين بالآثار للإضرار بالهرم الأكبر خوفو (تفاصيل) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.