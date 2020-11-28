عرض توصيات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمكتبة القاهرة.. غدا

تستعرض مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، من خلال ندوة ثقافية، "التوصيات" التى خرجت بها الندوة التثقيفية الأخيرة للقوات المسلحة، فى ضوء ما عرضه السيد رئيس مجلس الوزراء بالندوة بشأن توجيهات السيد رئيس الجمهورية، فى إطار تشكيل الوعى العام لدى المواطنين لإدراك المخاطر والتحديات التى تواجه الدولة المصرية .

تقام الندوة فى السادسة من مساء غدا الأحد بمقر المكتبة بالزمالك، ويتحدث فيها اللواء حمدي لبيب عثمان الباحث التاريخي والقومي، والدكتور محمد شادى الباحث فى السياسات العامة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيحية، محمود سلامة الباحث فى السياسات العامة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيحية، الشاعر يحي الأنصاري، ويدير اللقاء ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة .

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