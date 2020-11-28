مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحى ببورسعيد و473 مليون لدمياط.. و635 مليون للإسماعيلية

تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة محمد فريد وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع البنية الأساسية يرافقه خالد مصطفى وكيل أول بنك الاستثمار القومى عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى بالاهتمام بملف متابعة المشروعات ذات البعد الإجتماعى والبيئى والتأثير المباشر على صحة المواطنين فى ضوء أهداف ومؤشرات إستراتيجية رؤية مصر 2030.

ولفتت السعيد إلى ضرورة الاهتمام بمتابعة المشروعات التي يتم العمل عليها، مؤكدة أن دور وزارة التخطيط لا ينتهي عند الاعتمادات المالية لتلك المشروعات، بل تحرص الوزارة علي متابعة ماتم إنجازه في تلك المشروعات والوقوف عند العوائق والتحديات التي واجهت سير العمل بها وتقديم الدعم اللازم لتذليل تلك العقبات ومواجهة التحديات للوصول إلي تنفيذ تلك الخدمات بالشكل الأمثل.

وأوضحت السعيد أن إجمالى الاستثمارات المخصصة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بورسعيد بلغت نحو 1.056 مليار جنيه، في حين بلغت إجمالى الاستثمارات المخصصة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط نحو 473.2 مليون جنيه، متابعه أن إجمالى الاستثمارات المخصصة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الإسماعيلية بلغت نحو 635 مليون جنيه.



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