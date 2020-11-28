عاجل.. سلفا كير يستقبل السيسى بمطار جوبا الدولى

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى دولة جنوب السودان.



جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى دولة جنوب السودان. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس سلفا كير استقبل الرئيس السيسى بمطار جوبا الدولى.

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