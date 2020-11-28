إنفوجراف.. 5 أنواع من الخضروات المصرية تغزو أسواق العالم

جدة - نرمين السيد - فى الإنفوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" تلك الخضروات.

جاء ذلك منذ بدء موسم التصدير وحتى 25 من الشهر الجارى، وسط متابعة لجميع الشحنات المصدرة من الخضروات، حيث تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والدولية.

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