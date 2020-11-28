الحكومة تنفى تكبد الدولة أعباء إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما انتشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تكبد الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.





وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتى أكدت أنه لا صحة لتكبد الموازنة العامة للدولة أى أعباءً إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مُشددةً على أن تمويل مشروعات العاصمة الإدارية يتم خارج الموازنة العامة للدولة تمامًا، وأن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تمامًا عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضى بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها فى تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.

وفى سياق آخر، وصلت نسبة الإنجاز فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة نحو 95%، كما يتم حالياً تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية، حيث يبلغ إجمالى مساحة الحى 880 فدانًا، ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة، بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسى يتوسط المبانى الوزارية مسطح 430 ألف متر يسمى ساحة الشعب، وهى عبارة عن ميدان كبير يضم مسطحات خضراء لتعطى شكلاً جماليا للحى.

وناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة وبلبلة المواطنين.