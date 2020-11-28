القوى العاملة : تعيين 85 شاباً وصرف 231 ألف جنيه رعاية...

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 85 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصلوا 143 طالب عمل.

وأوضح فريد سنوسي مدير المديرية -فى تقريره للوزير- عن إنجازات شهر أكتوبر الماضي أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً بصرف 46 منحة مولود بمبلغ 93 ألف جنيه ، و 31 منحة زواج 93 ألف جنيه ، و 17 منحة وفاة 34 ألف جنيه ، و 3 عمليات جراحية كبري وصغري بـ 11 ألف جنيه ليصل إجمالي ما تم صرفه 231 ألف جنيه لـ 97 عاملا من المسجلين بالمديرية .

وقال : إن المديرية قامت باستخراج 42 شهادة قياس مستوي مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 104 منشأت بنظام الدورى النهاري ، والقيام بـ 15 حملة ، وتحرير 17 محاضر سلامة وصحة مهنية ، وفى مجال تفتيش العمل قامت بالتفتيش على 400 منشأة وتسجيل 18 مخالفة ، والقيام بـ 6 حملات ، بالإضافة إلى بحث 17 شكوي عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي .