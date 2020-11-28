وزيرة الهجرة تهنئ د. هدى المراغي لحصولها على أرفع وسام مدني في...

السفيرة نبيلة مكرم: نشعر بالفخر لأنها السيدة المصرية الوحيدة في كندا التي تحصل على هذا الوسام الرفيع

وزيرة الهجرة: الخبيران هدى ووجيه المراغي سيشاركان في فعاليات وندوات "مصر تستطيع بالصناعة"

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين الخارج، بخالص التهنئة إلى الدكتورة هدى المراغي، العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة وندسور بكندا وإحدى رائدات مؤتمرات "مصر تستطيع"، لحصولها على "وسام كندا"، والذي يعد أرفع درجات أوسمة الشرف المدنية في كندا، وذلك تقديرًا لإسهاماتها في مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية، مشيرة أنها فخر لمصر وكندا معا.

وقد أجرت السفيرة نبيلة مكرم اتصالا هاتفيًا بالدكتورة هدى المراغي وزوجها الدكتور وجيه المراغي لتهنئتهما، وقالت إن شعار "مصر تستطيع" بأبنائها في الخارج يتحقق دوما مع كل إنجاز يحققه علماء مصر حول العالم، واليوم الفخر مضاعف للمصريين والكنديين أيضًا، لأن الدكتورة هدى المراغي هي السيدة المصرية الوحيدة في كندا -وسط 114 مرشحًا آخرين- التي تحصل على هذا الوسام وذلك منذ إقراره رسميًا هناك عام 1967.