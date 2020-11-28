سفير مصر في داكار تلتقي وزيرة البترول والطاقة السنغالية لبحث سُبل تعزيز...

التقت السفير نهى خضر سفير جمهورية مصر العربية في داكار، Sophia Gladima وزيرة البترول والطاقة السنغالية الجديدة، وذلك لمناقشة سُبل تعزيز التعاون بين البلديّن في مجالات الطاقة والبترول، حيث أشادت الوزيرة بالتجربة المصرية الرائدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة وبدء تصديرها إلى الخارج، بالإضافة إلى التجربة المصرية الفريدة في مجال الطاقة المتجددة، والتي تتمثل أبرز مشروعاتها في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، أكبر محطة من نوعها في أفريقيا، والتي قام بزيارتها الرئيس السنغالي في ديسمبر الماضي على هامش مشاركته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت السفير نهى خضر استعداد قطاع الطاقة والبترول في مصر تقديم الدعم للأشقاء في السنغال عبر كافة السُبل المتاحة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط البلديّن وذلك من خلال القيام بمشروعات لتوليد الطاقة المتجددة أو من خلال التدريب وإعداد الكوادر اللازمة في مجال الطاقة، بالإضافة إلى استعداد مصر لتقديم الخبرة في مجال Gas to Power والتي يحتاج إليها الجانب السنغالي عقب اكتشاف آبار الغاز الجديدة.