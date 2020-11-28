رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير المعهد القومى للأورام

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل أعمال إعادة تأهيل وتطوير مبنى المعهد القومي للأورام، التابع لجامعة القاهرة، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و عميد المعهد القومي للأورام.

و قام رئيس الوزراء بجولة شملت جانبًا كبيرًا من مكونات الصرح الطبي الهام، التي تخضع لمشروع لاصلاح التلفيات بعد تضررها جراء الحادث الإرهابي الذي وقع العام الماضي.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، و تكلفة التي تصل إلى مائة مليون جنيه مصري، وذلك لإعادة رفع كفاءة المقر الذي يضم عددًا من المباني، منها مبنى خاص بالمرضى، مؤلف من سبعة طوابق يضم غرف العمليات، والعناية المركزة، وقسم الأطفال، وغرف المرضى، ومبيت الأطباء، وأطقم التمريض، ومبنى إداري وآخر لقاعات المحاضرات وأخير به عيادات الأطفال والكشف المبكر وعلاج الألم والصيدليات.

حيث يتم التطوير على مرحلتين، الأولى تتعلق بإصلاح التلفيات، والثانية بأعمال التطوير والتحديث، حيث تم تقديم شرح تفصيلي حول الأعمال التي تتم، في ضوء الجدول الزمني المقدم من شركة المقاولون العرب لمشروع تطوير مباني المعهد القومي للأورام، وايضاح نسب الإنجاز الفعلية للمشروع في كل مراحله.