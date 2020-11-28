تعيين 85 شابًا.. القوى العاملة: صرف 231 ألف جنيه رعاية اجتماعة وصحية لـ97 عاملا بمطروح

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن نجاح مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح في تعيين 85 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصلوا إلى 143 طالب عمل.

وأوضح فريد سنوسي مدير المديرية -فى تقريره للوزير- عن إنجازات شهر أكتوبر الماضي أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا بصرف 46 منحة مولود بمبلغ 93 ألف جنيه، و31 منحة زواج 93 ألف جنيه، و17 منحة وفاة 34 ألف جنيه، و3 عمليات جراحية كبرى وصغري بـ 11 ألف جنيه ليصل إجمالي ما تم صرفه 231 ألف جنيه لـ 97 عاملا من المسجلين بالمديرية.

وقال إن المديرية استخرجت 42 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 104 منشآت بنظام الدورى النهاري، والقيام بـ 15 حملة، وتحرير 17 محاضر سلامة وصحة مهنية، وفى مجال تفتيش العمل قامت بالتفتيش على 400 منشأة وتسجيل 18 مخالفة، والقيام بـ 6 حملات، بالإضافة إلى بحث 17 شكوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي.